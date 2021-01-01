جامعة الفيوم تطلق فعاليات يوم الفيوم للجيوماتكس 2022 بكلية الآداب





أطلقت جامعة الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات يوم الفيوم للجيوماتكس 2022 تحت عنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد وسوق العمل ومستقبل الجيوماتكس" والذي يمتد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وافتتحت فعاليات اليوم الأول بجلسة نقاشية برئاسة الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك خلال الجلسة الدكتور عبد العزيز بلال، كممثل عن هيئة الاستشعار من بعد، حيث تحدث عن كيفية استغلال التقنيات الجغرافية الحديثة في تطوير عملية الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية الراهنة والسعي نحو توفير الغذاء في ظل الأزمات العالمية الراهنة.



وتحدث الدكتور محمد خميس، ممثل عن هيئة المساحة المصرية، حول دور الهيئة في المشروعات المصرية الحديثة، كما تطرق للحديث حول متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بخريجي قسم الجغرافيا ودور الجيوماتكس في توظيف المساحة الأرضية والجوية.



وشارك في الفعاليات ممثلين عن شركات ومعاهد عاملة في مجال التقنيات الجغرافية الحديثة وتحدثوا عن الدورات التدريبية والمهارات المطلوب توافرها في خريجي قسم الجغرافيا للمنافسة في سوق العمل.



وعقب الجلسة تم فتح باب النقاش للحاضرين لطرح تساؤلاتهم بحضور الدكتور محمود عبد الفتاح، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.الاحد 17 يوليو 2022 19:45

مصطفى فرغلي



أطلقت جامعة الفيوم، اليوم الأحد، فعاليات يوم الفيوم للجيوماتكس 2022 تحت عنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد وسوق العمل ومستقبل الجيوماتكس" والذي يمتد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بالكلية.



وافتتحت فعاليات اليوم الأول بجلسة نقاشية برئاسة الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك خلال الجلسة الدكتور عبد العزيز بلال، كممثل عن هيئة الاستشعار من بعد، حيث تحدث عن كيفية استغلال التقنيات الجغرافية الحديثة في تطوير عملية الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية الراهنة والسعي نحو توفير الغذاء في ظل الأزمات العالمية الراهنة.



وتحدث الدكتور محمد خميس، ممثل عن هيئة المساحة المصرية، حول دور الهيئة في المشروعات المصرية الحديثة، كما تطرق للحديث حول متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بخريجي قسم الجغرافيا ودور الجيوماتكس في توظيف المساحة الأرضية والجوية.



وشارك في الفعاليات ممثلين عن شركات ومعاهد عاملة في مجال التقنيات الجغرافية الحديثة وتحدثوا عن الدورات التدريبية والمهارات المطلوب توافرها في خريجي قسم الجغرافيا للمنافسة في سوق العمل.



وعقب الجلسة تم فتح باب النقاش للحاضرين لطرح تساؤلاتهم بحضور الدكتور محمود عبد الفتاح، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب السابق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.