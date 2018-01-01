إلغاء عقوبة حبس مرتضى سنة والاكتفاء بغرامة 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، بإلغاء عقوبة حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والاكتفاء بتغريمه 10 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى الثانية رقم 45 لسنة 2022.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة 10 أغسطس المقبل للحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، في قضية سب وقذف أخرى مقامة من الخطيب.