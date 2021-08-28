 الكشف على العاملين بجامعة الوادى الجديد بمبادرة 100 يوم صحة - بوابة الشروق
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الكشف على العاملين بجامعة الوادى الجديد بمبادرة 100 يوم صحة

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 5:30 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 5:30 م

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، الكشف على العاملين بالجامعة بمبادرة 100 يوم صحة، بإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأشار طنطاوى، إلى الدور الفعال للمبادرات الرئاسية، والتعاون المشترك بين وزراة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجهود الفريق الطبي المشارك فى الكشف الطبى على منتسبي الجامعة فى مختلف الإدارات بالمبنى الادارى بالجامعة من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى تستهدف صحة المواطن بمختلف المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بقرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم فحص وتوعية المواطنين بالمبادرات الرئاسية لكافة فئات المجتمع من خلال الفرق الثابتة والمتحركة من خلال دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وفحص وعلاج ضعف السمع والأمراض الوراثية بالأطفال حديثي الولادة ودعم صحة الأم والجنين ورعاية المسنين صحيًا ونفسيًا وسلوكيا وفي نظام التغذية، فضلًا عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والأعمال الوقائية.


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