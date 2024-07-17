سخر الإعلامي نشأت الديهي، من استيراد مصر لمشتقات البلازما من أوروبا، واصفاً ذلك بـ «الشيء المخجل» الذي لا يليق بمصر.

وأعرب الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، عن استغرابه من استيراد مشتقات الدم في الوقت الذي يمتلك فيه المصريون القدرة على التبرع.

وتساءل ساخرًا: «نستورد القمح لأن معنديش مياه مقبولة، لكن نستورد مشتقات بلازما من أوروبا، والمواطن الأوروبي يتبرع بدمه ويستخرج منه البلازما لتصدر إلينا، وأنا عندي 100 مليون واستورد دم فرنساوي ودم إسباني وألماني! أعتقد شيء مخجل ميصحش عيب، إحنا أكرم من كدا بكثير».

وشدد أن مصر ليست عاجزة عن توفير مشتقات البلازما من التبرعات المحلية، قائلا: «ما ينفعش دولة زي مصر تستورد مشتقات دم من بره، عيب عليّ أستورد من بره، ما يصحش أعتمد على دم الآخرين، أنا عندي دم كفاية، عيب».

وختم قائلا: «أنا بستورد قمح لأن ماعنديش، لكن استورد دم ليه؟ أنا معنديش دم! لا والله، عندنا دم بالمعنيين الحرفي والمجازي».