 أوستن يبلغ جالانت بوقف عمل الرصيف العائم في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوستن يبلغ جالانت بوقف عمل الرصيف العائم في غزة

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 9:57 ص

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بوقف عمل الرصيف العائم في غزة واستبداله بميناء أسدود.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال محادثة هاتفية، الاثنين، إن الرصيف المؤقت الذي بنته الولايات المتحدة باستثمار ملايين الدولارات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيتوقف قريبًا عن العمل، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

وبحسب بيان البنتاغون، ناقش الاثنان "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، وكذلك فرص زيادة التعاون العسكري بين البلدين".

وأكد أوستن لجالانت "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الإطلاق"، مشيرا إلى المعابر البرية ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة.

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