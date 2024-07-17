وزيرة إسرائيلية: سموتريتش أصبح عبئا منذ فترة ويجب إقالته

طالبت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا جملئيل، اليوم الأربعاء، بإقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تهديداته بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وأجرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع الوزيرة الإسرائيلية والتي ناشدت فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بضرورة إقالة سموتريتش، بدعوى أن "خطابه لا يطاق".

وأوضحت الوزيرة جملئيل أن "تصريحات وتهديدات وزير المالية سموتريتش، غير مقبولة وخطابه لا يطاق، وأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أقل تهديدا من سموتريتش نفسه"، مضيفة أنه "لن يكون هناك أي ضرر من إقالتهما".

وأفادت القناة بأن تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، جاءت خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (كابينيت)، وأن مطالبة جملئيل بإقالة سموتريتش، تعود إلى رفضه الدائم لإتمام صقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفي السياق نفسه، صر ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الـ"موساد" الإسرائيلي (الاستخبارات)، اليوم الأربعاء، بأن الأسيرات الإسرائيليات في غزة، لا وقت لديهن للانتظار حتى إنشاء آليات جديدة في القطاع لكشف تهريب الأسلحة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن بارنياع، أنه "ليس لدى الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وقت للانتظار حتى إنشاء آليات فحص جديدة لمنع تهريب الأسلحة من جنوبي القطاع إلى شماله".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات بارنياع، جاءت ردا على ما قاله رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الأخير طلب وضع آلية معينة تحول دون نقل الأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث أوضح رئيس الـ"موساد"، أن "إنشاء مثل هذه الآلية سيستغرق أسابيع عدة في أحسن الأحوال".