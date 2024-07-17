محمد فؤاد يتصدر الترند بسبب أخبار مرضه بعد اختفاء عن الساحة السينمائية منذ سنوات

تصدر اسم الفنان محمد فؤاد محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن انتشر خبر إصابته بالعصب السابع، عقب الاحتفال بزفاف نجله عبد الرحمن في شهر أبريل 2024، ويتلقى العلاج حالياً في الساحل الشمالي بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي.

كان آخر ظهور لفؤاد ليس فنياً، وإنما أثناء حضور حفل خطوبة ابنته في الساحل الشمالي، ومن المقرر أنه سوف يشارك في حفل غنائي يقام يوم 25 يوليو في بيروت، وهو حفل خاص بنجوم التسعينيات ويضم: حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وحسام حسني، والحفل يحمل عنوان "ديسكو"، وكان من بين أبرز حفلاته القليلة الماضية، حفل كاسيت 90 في جدة، والذي احتفى أيضاً بمطربي التسعينيات.

أصبح محمد فؤاد مُقلا في ظهوره وأعماله وتحديداً السينمائية، حيث اختفى عن الساحة منذ سنوات بعيداً، رغم أنه شارك في مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحاً سينمائيا ونقدياً، رغم تألق فؤاد فنياً في التسعينيات والعقد الأول من الألفية.

ويضم تاريخ فؤاد السينمائي عدد من الأفلام البارزة، نذكر منها:

- أمريكا شيكا بيكا

الفيلم قصة خيري بشارة ومن إخراجه وسيناريو مدحت العدل، وضم عدد من نجوم السينما على رأسهم شويكار، ومحمد فؤاد وسامي العدل ونهلة سلامة وعماد رشاد والشحات مبروك وأحمد عقل ومحمد لطفي.

تدور أحداث الفيلم في قالب درامي غنائي حول مجموعة من المصريين الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم تعرضوا لعملية نصب، وفرار السمسار الذي تولى عملية الهجرة على حدود المجر، ويضطر كل منهم للتكاتف مع الآخر للخلاص من هذه الأزمة.

- إشارة مرور

كان فؤاد أيضاً أحد أبطال فيلم خيري بشارة التالي إشارة مرور، مع ليلى علوي وسامي العدل وعزت أبوعوف وماجدة زكي وإنعام سالوسة.

وهو فيلم اجتماعي لا يخلو من السخرية السياسية، يرصد مجموعة مختلفة من الشخصيات المتباينة التي تحتجزهم إشارة مرور متوقفة لمرور إحدى الشخصيات المهمة، حيث تنمو قصة حب بين ريعو (محمد فؤاد) مشجع الكرة، وسمية (ليلى علوي) الممرضة التي تهوى الغناء، وتتشابك الحكايات الأخرى.

- إسماعيلية رايح جاي

وفي عام 1997 قدم محمد فؤاد بطولة الفيلم الشبابي الذي حقق نجاحاً كبيراً ويعتبر من بدايات انطلاق السينما الشبابية، وهو إسماعيلية رايح جاي، مع حنان ترك ومحمد هنيدي وخالد النبوي وكريمة مختار وعزت أبوعوف، وهو فكرة فؤاد ومعالجة سينمائية لـ أحمد البيه وإخراج كريم ضياء الدين.

تدور أحداث الفيلم بعد حرب 1967 حيث تهاجر أسرة إبراهيم (محمد فؤاد) من مدينة الإسماعيلية إلى أحد أحياء القاهرة الشعبية، وبينما يكمل دراسته الثانوية يسعى لتحقيق حلمه في الغناء، لذلك يسعى لمقابلة عزت أبوعوف نجم فرقة الفور إم.

- رحلة حب

عام 2001 قدم فؤاد شخصية مدرس بسيط قضى أغلب حياته في دار للأيتام، يسعى لتحقيق حلمه في الغناء، ويلتقى بفتاة من أسرة ثرية (مي عز الدين) وتنشأ بينهما قصة حب، يقف أمامها الفروق الطبقية بينهما، والفيلم من إخراج محمد النجار وفكرة محمد فؤاد ومعالجة سينمائية لـ أحمد البيه.

- غاوي حب

وفي عام 2005 قدم فؤاد، من فكرته وسيناريو أحمد البيه وإخراج أحمد البدري، فيلم غاوي حب مع حلا شيحا، وهو أيضاً يدور في إطار رومانسي غنائي، حول قصة حب بين مغني شاب مشهور وسيدة متزوجة، وشارك في الفيلم خالد الصاوي ورامز جلال وأميرة العايدي.



