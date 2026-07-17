وزيرة الأسرة الألمانية: لا يجب عزل الأطفال عن العالم الرقمي

رحبت وزيرة الأسرة الألمانية كارين برين، بمقترحات خبراء الاتحاد الأوروبي في النقاش الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لصغار السن، داعية إلى اتباع نهج متوازن في هذا الشأن.

وقالت برين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في بروكسل: "يجب إدراك أن الأطفال واليافعين يعيشون اليوم في عالم رقمي، وأنه لا يمكن ولا ينبغي عزلهم عنه بشكل كامل"، مضيفة أن مقترح خبراء الاتحاد الأوروبي يلبي هدف تحقيق الحماية والتمكين والمشاركة.

وأوصى خبراء بتكليف من المفوضية الأوروبية بتقييد وصول الأطفال دون سن 13 عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للتوصيات التي تم تقديمها مطلع الأسبوع، ينبغي أن يكون استخدام هذه المنصات حتى هذا العمر محدودا زمنيا وتحت إشراف الوالدين أو في سياق تربوي. وكان الخبراء قد عارضوا بشكل صريح فرض حظر كامل، معتبرين أن ذلك سيرسل إشارة خاطئة.

وكانت برين أجرت أمس الخميس محادثات في بروكسل، وأعربت هناك عن تأييدها لحل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وكانت الوزيرة قد أوضحت في وقت سابق أن الحلول الوطنية المنفردة تكون محدودة الإمكانات عند فرض تنظيم على المنصات الكبرى. ومن المتوقع تقديم مقترح أوروبي ملزم بعد فصل الصيف.