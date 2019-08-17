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قال عالم الآثار زاهي حواس، إنه يبحث الآن عن مقبرة زوجة الملك الفرعوني توت عنخ آمون ومقبرة الملكة نفرتيتي في وادى القرود.

وأضاف حواس خلال محاضرة في مدينة "بولينغ جرين" بولاية "كنتاكي" في وسط جنوب شرق الولايات المتحدة، أن "بردية وادي الجرف التي اكتشفت في السويس تعد أهم اكتشاف في القرن الـ21".

وأوضح حواس أن "تلك البردية أوضحت بالتفاصيل الكاملة طريقة بناء الهرم الأكبر خوفو وأسماء العاملين البنائين للهرم وأن المصريين هم من بنوا الأهرامات ولا توجد مدينة مفقودة تحت أبو الهول".

وأهدت طفلة في الرابعة من عمرها، خلال المحاضرة نموذجا من بردية فرعونية مكتوب عليها اسمها واسم والدها ووالدتها بالخط الهيروغليفي، وقالت: "أتمنى أن أكون عالمة آثار".

ووقع حواس مجموعة من كتبه لمدة ساعتين مثل "أسرار من الرمال، والفرعون الذهبي، الجيزة، والمومياوات الذهبية".

وتحدث خلال محاضرته عن المومياوات الملكية وقصة موت الملك توت عنخ آمون ومؤامرة الحريم؛ مشيرا إلى آخر اكتشافات الأثرية والحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ اسن آمون زوجة الملك توت عنخ آمون.