مصرع وإصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بالغربية

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم بين توك توك بموتوسيكل بطريق «كفر الزيات - بسيون»

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين توك توك وموتوسيكل، بطريق «كفر الزيات - بسيون»؛ ما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد مقيمين بقرية دقرن.

وتم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.