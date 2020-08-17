وزيرا خارجية عُمان وإسرائيل يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة بالمنطقة

تلقى يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، تم خلاله التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية، تم التأكيد بوضوح على موقف عمان الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.

كما تلقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالا هاتفيا من جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.