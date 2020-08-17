الأونروا: 4 وفيات بكورونا في يوم بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مساء الأحد، بأنه تم تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا المستجد بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 8881 حالة.

وأضافت حسبما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل ست حالات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 103 حالات.