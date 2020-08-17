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المكسيك تسجل 4448 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:10 ص


أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 4448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة " روسيا اليوم " – اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع ليبلغ 522162 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 56757 شخصا.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد توقع في وقت سابق أن يكون بمقدور بلاده استخدام لقاح فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أن حكومته أبرمت شراكة مع الأرجنتين وشركة الأدوية "أسترازينيكا بلس"، لإنتاج لقاح يتم توزيعه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.


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