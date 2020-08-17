مستوطنون إسرائيليون غاضبون لتأجيل نتنياهو ضم أجزاء من الضفة

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وجه أحد كبار زعماء المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقراره بتعليق تنفيذ تعهده بضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل اتفاق سلام مع دولة الإمارات.

وكتب رئيس مجلس السامرة الإقليمي، يوسي دجان، على فيسبوك إن "رئيس الوزراء نتنياهو - وكذلك المعسكر القومي - يعرف كيف يتخلى عن وعوده ".

والسامرة هو الاسم التوراتي الذي يستخدمه الإسرائيليون اليهود للإشارة إلى شمال الضفة الغربية.

وقال إنه "في ثلاث انتخابات متتالية تم اختيارك بناء على وعدك بالسيادة، والسيادة الكاملة على المستوطنات".

وأصاب الإعلان المفاجئ يوم الخميس الماضي بتوصله لاتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات الإسرائيليين بدهشة، حيث هنأه الكثيرون.

لكن "دجان" قال إن المستوطنين، الذين ساعدوا في القيام بحملة نيابة عن نتنياهو استنادا لتعهده ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، شعروا بأنه تم طعنهم في الظهر.