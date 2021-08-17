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أعلن ألتاي سبور التركي التعاقد مع المهاجم أحمد ياسر ريان، الذي لعب معارًا في فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لألتاي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع مصور لتقديم أحمد ياسر ريان للجماهير بشكل رسمي، والذي شهد ارتداءه القميص رقم 9.

وتعاقد ألتاي مع أحمد ياسر ريان على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، مع وجود خيار يمنح الفريق أحقية الشراء مع بداية الموسم القادم في تركيا.

ويلعب ألتاي ضمن أندية الدوري التركي الممتاز، ليتواجد ريان في مواجهات مع مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، وكريم حافظ ظهير أنطاليا سبور.

الجدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان نجح في اجتياز الكشف الطبي لألتاي سبور خلال الساعات الماضية، وقبل إعلان التعاقد معه رسميًا.