بن شرقي يعود لهجوم الزمالك في التشكيل المتوقع لمواجهة دجلة

يخوض الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، اختبارا مهمًا أمام وادى دجلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدورى الممتاز، على ملعب ستاد الدفاع الجوى.

ويأمل الزمالك فى مواصلة انتصاراته والتى بدأت بعد فترة التوقف الأخيرة بالفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، ثم الاتحاد السكندرى بهدفين لهدف، وأخيرا ثنائية بيضاء على الاسماعيلى.

وتصطدم رغبة الزمالك فى الحفاظ على قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى، بمساعى دجلة للبقاء، حيث يواجه موقفا عصيبا باحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن البنك الأهلى صاحب المركز الـ 15 وأول مراكز البقاء، ونقطتين عن أسوان صاحب المركز الـ 16.

ورغم تأكيده على امتلاك البدائل إلا أن كارتيرون يرغب فى ألا يتأثر الانسجام ضمن صفوف الفريق، حيث من المتوقع ألا يشهد الفريق تعديلات كبيرة باستثناء عودة المغربى أشرف بن شرقى للهجوم، بعد غيابه عن مباراة الاسماعيلى للإيقاف.

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور ويوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.