اللجنة البارالمبية الدولية: المشاركون الأفغان لن يتمكنوا من السفر إلى طوكيو

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، أن المنتخب الأفغاني البارالمبي لن يشارك في دورة الألعاب البارالمبية المقرر انطلاقها في طوكيو الأسبوع المقبل، بعد أن حُصروا في بلدهم بسبب استيلاء حركة طالبان المسلحة على الحكم في أفغانستان.

وكان من المقرر أن يتنافس في الألعاب اثنان فقط من الرياضيين البارالمبيين من أفغانستان، وهما رياضيان في لعبة التايكواندو، زكية خودادادي وحسين رسولي. بحسب ما نقلته صحفية "جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وكانت خودادادي، البالغة من العمر 23 عامًا، أول امرأة على الإطلاق تمثل أفغانستان في دورة الألعاب البارالمبية، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت قبل ساعات أنه مع سيطرة طالبان، لن يتمكن الرياضيان من السفر إلى اليابان.

وقال كريج سبنس المتحدث باسم اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للبارالمبيين: "للأسف، لن تشارك أفغانستان في دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في طوكيو 2020"، وأضاف: "نظرًا للوضع الخطير المستمر في البلاد، تم إغلاق جميع المطارات ولا توجد وسيلة للسفر إلى طوكيو".

وتابع سبنس: "نأمل أن يظل الفريق والمسئولون في أمان وبصحة جيدة خلال هذا الوقت الصعب".