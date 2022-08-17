محافظ الإسكندرية: تنفيذ 6 قرارات إزالة بنطاق حي العامرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق حي العامرية ثان، مكلفا المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة.

وقال الشريف إنه خلال اليوم الخامس من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 6 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين بنطاق حي العامرية ثان.

وقامت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وتابعت نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية الواقعة على مصرف 4/3 بهندسة صرف طه الأمين حي العامرية ثان وتم استرداد مساحة 3.43 سهم و9 قراريط و2 فدان.