يبحث آلاف الطلبة والطالبات، عن آخر موعد لتقديم «تظلم» على نتيجة الثانوية العامة 2022- 2023، حتى يتحققوا من صحة «النتائج» التي حصلوا عليها.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت آخر موعد لتسجيل تظلم على نتيجة «الثانوية العامة 2022- 2023»، حتى يتعرف عليها الطالب بكل سهولة.

آخر موعد للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكنك الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة الثانوية العامة»، وسداد قيمة المواد التي ترغب في الطعن على نتائجها والتي تقدر بـ 300 جنيه على كل مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن آخر موعد لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 هو يوم 18 أغسطس المقبل، مضيفة:" ليس هناك نية لمد فترة التظلمات عن ذلك التاريخ".

التظلم على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا

وتتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا، ويتم تجميع الدرجات وفقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته، بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

تظلمات الثانوية العامة 2022

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أنه يجرى إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب، حتى يسهل عليك الحصول معرفة الدرجة التي حصلت عليها أو عكس ذلك.

وناشدت الوزارة، طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا بطلبات تظلمات الثانوية العامة بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

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وفي حالة حصول الطالب على درجات إضافية من خلال تظلمات الثانوية العامة 2022 يتم تعديل درجات الطالب وإخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم التي تم دفعها إلكترونيًا.