السعودية وإيران تتفقان على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين

التقى نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده، يوم الأربعاء في موسكو، نائب وزير الدفاع السعودي طلال عبد الله العتيبي، وذلك على هامش معرض موسكو العسكري للصناعات الدفاعية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اتفق الجانبان خلال اللقاء، على استئناف أنشطة الملحقين العسكريين في سفارتي البلدين بطهران والرياض.

وأوضح الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في روسيا، أن هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي بين المسئولين العسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، بعد استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدّد الطرفان خلال هذا الاجتماع، على إرادة البلدين في تنفيذ الاتفاق الأخير في مجال إحياء العلاقات وتطويرها، بما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

ولفت المسئولون العسكريون الإيرانيون والسعوديون في هذا اللقاء، إلى أهمية دور القوات المسلحة في هذه العملية، مؤكدين ضرورة استمرار المحادثات، والوصول إلى خطة وخارطة طريق مناسبة في هذا المجال.

وتقرر في هذا الاجتماع تبادل الملحقين العسكريين للبلدين، وبدء نشاطهم في سفارتي البلدين، خلال أقرب وقت ممكن.