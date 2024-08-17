حريق غابات يمتد إلى مناطق سكنية في إزمير التركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

امتد حريق غابات إلى المناطق السكنية في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية مساء الجمعة.

وقالت السلطات إنه تم إخلاء ثلاثة أحياء في منطقتي كارسياكا وبايراكلي بينما تضرر 16 مبنى بسبب الحرائق، مضيفة أنها لم تسجل وقوع إصابات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحريق الغابات الذي بدأ ليل الخميس امتد سريعا إلى المناطق السكنية بسبب رياح بلغت سرعتها 50 كيلو مترًا / ساعة خلال النهار.

وغطى دخان كثيف المدينة بكاملها تقريبا وتحولت السماء الى اللونين البرتقالي والرمادي وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.

كما أخلى ناشطون بمجال حقوق الحيوان ملجأ للكلاب الضالة.

وأفادت قناة «إن تي في» الإخبارية التركية، بأن الرياح القوية تجعل من المستحيل على المروحيات القاذفة للمياه التدخل ليلا.

وفي إطار التعزيزات، أرسِل إلى المنطقة إطفائيون من عدد من المدن التركية، وتم أيضا حشد الجيش والشرطة.