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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يطالب بإخلاء المغازي وسط قطاع غزة

وكالات
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 10:44 ص

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونشر جيش الاحتلال منشورات، على مخيم المغازي، مطالبا فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعي أنها «منطقة إنسانية آمنة».

وأصدر الاحتلال أوامر إخلاء لمناطق في خان يونس وشرق دير البلح وبيت حانون، شملت المتواجدين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.

وقال شهود عيان ومواطنون إن أوامر الإخلاء والنزوح لا تتوقف، ولا يوجد أماكن يمكن اعتبارها آمنة في قطاع غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه المواطنون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.

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