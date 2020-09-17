إصابات كورونا في الأردن تتخطى حاجز الـ4000

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4131 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى أن الحالات الجديدة منها؛ 270 إصابة محلية، وتسع إصابات لقادمين من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 14 ألفًا و849 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية إلى مليون و33 ألفًا و934.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 940 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 29 مليون إصابة.