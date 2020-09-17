BBC: الإعصار سالي يحرم نصف مليون أمريكي من الكهرباء

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بات نصف مليون أمريكي بدون كهرباء بعد العواصف والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار "سالي" إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وتباطأت سرعة الرياح بعد أن بلغ الإعصار "سالي" اليابسة يوم الأربعاء. وصنّف كإعصار من الدرجة الثانية.

لكن العاصفة استمرت في ضرب ولايتي فلوريدا وألاباما الأمريكيتين، وتسببت الفيضانات بأضرار جسيمة.

وتأثرت بينساكولا في ولاية فلوريدا بشدّة حيث انهار جزء من الجسر الذي يعبر الخليج.

وقال قائد فرق الإطفاء جيني كرانور لقناة "سي أن أن" إن العاصفة حملت معها ما يعادل "أربعة أشهر من المطر في أربع ساعات".

ووصل الإعصار "سالي" إلى سواحل خليج ألاباما فجر الأربعاء بسرعة رياح قصوى بلغت 169 كلم في الساعة.

وتسببت السيول والعواصف والأمطار الغزيرة بمعظم الأضرار.

وتركت العاصفة التي تحركت من الساحل باتجاه الشمال، ما يقارب 550 ألف شخصا من سكان المناطق المتضررة، دون كهرباء مساء الأربعاء بحسب تقارير محلية.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن "الفيضانات الكارثية والمهددة للحياة مستمرة في أجزاء من فلوريدا وجنوب ألاباما".