عضو غرفة شركات السياحة: لو إدونا إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات إيه المشكلة؟

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن البنك المركزي أطلق مبادرات كثيرة للقضاء على التعثر الذي شهده القطاع خلال أزمة كورونا، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع بـ20 مليار جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «عالم بلا حدود» المُذاع عبر فضائية «الحدث السوم»، مساء الأربعاء، أن وزير المالية أطلق مبادرة أيضًا بـ3 مليارات جنيه، شرط أن يكون 85% من هذا القرض مرتبات عاملين، على أن يكون الباقي للمنشأة السياحية.

وأوضح أن هذه المبادرة لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، معقبًا: «مش عاوزين نثقل على الحكومة أو البنك لكن اعفونا بقى، يعني لو إدونا إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات إيه المشكلة؟ ما الناس كده كده ماعندهاش ضرائب تدفعها السنادي».

ولفت إلى أن رجال الأعمال طلبوا من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، أثناء تواجده بالأصر، تسهيل عمل المراكب، موضحًا أن السياحة الثقافية هي أساس الدخل في مصر.

وطالب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالإسراع في تفعيل المبادرات الرئاسية خاصة مبادرات البنك المركزي لمواجهة المشكلات والأزمات المزمنة التي عانى منها قطاع السياحة المصري بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.