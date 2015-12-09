احتشد المرشحين لمجلس النواب، ومحاموهم منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 17/9/2020، أمام محكمة دمنهور الابتدائية؛ انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية 2021، قبل ساعات من فتح باب التقديم للأوراق بالمحكمة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

واتخذ المرشحون من المقاهي المتواجدة أمام محكمة دمنهور الابتدائية، مكانًا لهم يقضون بها الساعات المتبقية قبل فتح باب تقديم طلبات الترشح لخوض السباق البرلماني لدورة مجلس النواب المقبلة 2021، وذلك للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.