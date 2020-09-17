أعلنت اعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم إنسحاب الحزب وعدم إستمراره فى قائمة التحالف الوطني" من أجل مصر" وإلغاء الإئتلاف الفردي بمشاركة حزب مستقبل وطن.



جاء ذلك بعد إجتماع عقدته الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوى، عصر اليوم، أعقبه مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الإجتماع.



وقال مصدر بالهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدد أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا الإجتماع بلغ 31 عضوا، من إجمالي 42 عضوا هم يشكلون الإجتماع الدائم الهيئة العليا للحزب، وافق 30 منهم على قرارات الهيئة ورفض واحد فقط.



وقال سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى، إن الهيئة العليا للحزب واصلت اجتماعها المنعقدة بمقر الحزب اليوم الخميس استمرارا للإجتماعات التي دارت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك بناء على التفويض الصادر من رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة إلى السكرتير العام للوفد.



وأضاف ان الإجتماع أسفر عن إلغاء التفويض السابق صدوره من الهيئة العليا لحزب الوفد إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، وهو تفويض مشروط له بالتفاوض مع الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية وما يترتب على إلغاء التفويض من آثار.



وأوضح أنه تقرر سحب أسماء المرشحين عن حزب الوفد وعدم الإعتداد بالقرار الفردي الصادر بترشيحهم لعدم عرض رئيس الحزب أسماء المرشحين علي الهيئة العليا للحزب، معلنا إنسحاب الحزب وعدم إستمراره فى قائمة التحالف الوطني.



وتابع:" يتم إخطار الهيئة الوطنية للإنتخابات وقادة الأحزاب المشاركة فى التحالف بقرار الإنسحاب، وتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا الوارده بإجتماع اليوم الخميس يرأسها فؤاد بدراوى وعضوية محمد عبده وياسر الهضيبي وصفوت عبد الحميد وعصام الصباحي، وذلك لتقديم محضر إجتماع الهيئة العليا والقرارات الصادرة عنه ومتابعة تنفيذها.



ولفت إلى أن الإجتماع أسفر عن حل جميع اللجان النوعية المتخصصة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ من لائحة النظام الداخلي للحزب، إعتبارا من اليوم الخميس لصدورها بقرار فردي دون عرضها علي الهيئة العليا.



وأعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد استمرار انعقادها لمباشرة صلاحياتها المنصوص عليها فى لائحة الحزب، مثمنة دور القيادة السياسية فى النهوض بالبلاد، مشددة على ان الوفد سيظل داعما ومساندا للدولة المصرية الوطنية.



وعقب إنتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة العليا للحزب، هتف عدد من الوفديين هتافات تطالب برحيل رئيس الحزب بهاء ابو شقة.



في المقابل، كان أبو شقة، قد أصدر بيانا قبل بدء اجتماع الهيئة العليا للحزب جاء فيه أن "ما زُعم أنه عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب اليوم، هو اجتماع على فرض حدوثه فهو والعدم سواء، لأنه فضلاً عن أنه صدر قرار من رئيس الحزب أمس بإلغاء هذا الاجتماع وهو حق أصيل له بمقتضى اللائحة اكتفاءاً بما أبلغه السكرتير العام أمس من أنه أجرى تصويتاً تليفونياً على من لم يصوت في الهيئة العليا المنعقدة بتاريخ 16/9 وانتهي التصويت على موافقة 25 عضواً على الاستمرار في القائمة الوطنية و15 عضواً بعدم الموافقة".



وأضاف أبو شقة أنه تم إعلان هذا القرار في بيان رسمي عن الحزب تناقلته وسائل الإعلام، ومن ثم فإن هذا الاجتماع قد انعقد بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية للحزب ويكون قد وقع منعدماً وما يصدر عنه من قرارات يكون منعدما بدوره.