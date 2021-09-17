 كندا: ترودو يتصدر استطلاعات الرأى بفارق ضئيل قبيل الانتخابات - بوابة الشروق
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كندا: ترودو يتصدر استطلاعات الرأى بفارق ضئيل قبيل الانتخابات

أوتاوا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:39 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 9:39 م

أفادت استطلاعات للرأى بتقارب نسب تأييد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ومنافسه المنتمي لحزب المحافظين في آخر عطلة لنهاية الأسبوع قبل انتهاء الحملة الانتخابية، مما يترك لرئيس الوزراء احتمالات جيدة للبقاء في السلطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويتمتع الحزب الليبرالي الحاكم بدعم حوالي 32 % من الناخبين، مقابل 30% لحزب المحافظين تحت قيادة إيرين أوتول، وفقا لآخر استطلاع يومي أجرته مجموعة أبحاث "نانوس".

وجاء الحزب الديمقراطي الجديد ذو الميول اليسارية في المركز الثالث بنسبة 20 %.

وما لم تتغير هذه الأرقام بشكل كبير، سيتمكن ترودو من الفوز بفترة ولاية ثالثة، بعدما دعا إلى التصويت في 20 أيلول/ سبتمبر على أمل الاستفادة من إدارته لأزمة كوفيد- 19 للسيطرة على معظم مقاعد مجلس العموم.

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