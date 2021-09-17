♦️ حكاية فرح

عزالدين شكرى فشير

دار الشروق ــ 2021

«هل حدث هذا فعلًا أم تخيَّلتُ الأمر برمته؟ هل وقعتُ فعلًا فى غرام كريم المالكى الممثل المشهور ووقع هو فى غرامى، أنا؛ مدرسة اللغة الإنجليزية؟ وإن كان كل هذا قد حدث، فكيف أنام هنا الآن وحدى، أشاهد صوره على «إنستجرام» وهو نائم مع زوجته فى بيتهما؟».

«فرح» تستيقظ من نومها لتبدأ يومًا فاصلًا فى حياتها. ستدمِّر البيت الذى قضت فيه طفولتها، وتترك الرجل الوحيد الذى أحبَّته بكل جوارحها، وتودِع أمَّها فى دار المسنين ثم تُلغى زفاف ابنتها بالقوَّة. هل فقدت «فرح» عقلها وقلبها وإنسانيتها أم تحاول إنقاذ نفسها ومَنْ تُحبَ من فقدان كل هذا؟. «حكاية فرح» رواية عن الحب والأمومة والحريَّة، وعن الإنسانية التى يجرفها نهر الزمن بعيدًا.

♦️ يعقوب

محمد عفيفي

دار الشروق ــ2021

ورقة صغيرى تسقط من مخطوط قديم، مصادفة تُغيَّر حياة التلميذ؛ طيفٌ من الماضى يلاحقه عبر الأماكن والأزمة والدراسات المختلفة، وحتى عبر الأشخاص!

من صعيد مصر لإكس إن بروفانس، من غرفة الاستقبال بالأنبا رويس إلى المكتبة الوطنية بباريس، رحلة بحث طويلة وراء الرجل «ذو الألف وجه»، أو صاحب اللا وجه، جنرال ملعون، مُباشر خائن، بطل قومى صاحب مشروع.. وجوهٌ عديدة كلما اقترب من أحدها تكَشَّف له وجهٌ آخر، سرابٌ ممتّد!.

♦ «بنات الباشا»

نورا ناجى

دار الشروق ــ2021

تقتحم نورا ناجى فى «بنات الباشا» عدة مناطق من المسكوت عنها فى مجتمعنا، بطريقة مكثفة وكتابة إنسانية عميقة، فى نصّ ثرى، مُفعم بالحيوية، مُتحدثة عن مجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة «الباشا». وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، مُنتقلة برشاقة وخفة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

تأخذنا الرواية من تفجير كنيسة فى طنطا، إلى الحرب السورية وما تلاها من أحداث، فضلًا عن نقل القارئ إلى داخل حياة كل فتاة، بدءًا من نشأتها، وصولًا إلى مسرح الرواية الذى يجمعهن. عشر حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن؛ باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى.

♦ «البدايات والنهايات.. أعوام نجيب محفوظ»

محمد شعير

دار الشروق

2021

مرَّات عديدة، تحدَّث نجيب محفوظ عن تأثرہ بطه حسين، حتى إنه كتب سيرته الذاتية الخاصة بالطفولة فى نهاية العشرينيات من القرن الماضى فى نصّ طويل أسماہ «الأعـوام»، مستلهمًا العنـوان من «الأيـام» للعميد. ولسنوات طويلة، ظـلَّ ما كتبه محفوظ مفقودًا حتى عثر عليه أخيرًا الكاتب الصحفى والباحث محمد شعير الذى خاض رحلة مشوِّقة بحثًا عنه حتى اهتدى إليه، بعد أن تنقَّل النصّ بين أربع قارات مختلفة؛ إذ خرج من مصر إلى أمريكا، ثم إلى لندن، حتى استقرَّ أخيرًا فى إحدى الدول العربية.

من خلال هذا العمل الذى يُنشر للمرة الأولى مع نصوص ووثائق أخرى، يبرع شعير فى كتابة سيرة موازية لـ «طفولة نجيب محفوظ»، ليصل عبر قراءة أدبية عميقة إلى أن هذا النصّ يشبه نواة تحطّمت فى «الانفجار العظيم» إلى عشرات الأعمال الإبداعية العظيمة، وصولًا إلى نصوص «أصداء السيرة الذاتية» التى قطع فيها محفوظ نفسه رحلة بحث معكوسة عن طفولته.