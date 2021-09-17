بريطانيا: رفع مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا

قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.



ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل.



ويعني هذا أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.



وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى رفع كل من تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.