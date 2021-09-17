درة: موضوع فيلم الكاهن لم يُطرح من قبل في السينما المصرية

أعربت الفنانة درة، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل فيلم «الكاهن»، موضحة أن الفيلم ينتمي لفئة «الأكشن والتشويق» ويطرح موضوعًا لم يطرح من قبل في السينما المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الفيلم من المقرر أن يُطرح بدور العرض قريبًا، لافتة إلى أنه يضم الفنانين: محمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي.

وأشارت إلى أن تطور إمكانيات الأفلام وصناعة السينما الحديثة يساعد على تنفيذ أفكار كان من الصعب تنفيذها في السابق، قائلة إن التطور الموجود يفرض على السينما العربية مواكبة نفس مستوى التطور في العالم.

وعن إطلالتها بمهرجان فينيسا، أوضحت أنها معجبة بإطلالة وأناقة وجمال فنانات الزمن الجميل، متابعة: «سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت جميلة بخلاف الأداء والتمثيل، وكذلك سعاد حسني ونادية لطفي ومريم فخر الدين كانوا جميلات ويتسمون برقي وأناقة وشياكة».

وأشادت بإطلالتهن في الصور القديمة التي كانت تنم عن الأناقة والجمال، راوية أنها شعرت بالانبهار أثناء حضور يسرا إلى مهرجان قرطاج مع المخرج يوسف شاهين وكانت ترتدي فستانًا وفي قمة جمالها.

يذكر أن فيلم «الكاهن» من بطولة إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.