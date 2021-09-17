 الداخلية تضبط طالبا تحرش وتعدى على فتاة بالضرب أمام المارة في وسط البلد - بوابة الشروق
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الداخلية تضبط طالبا تحرش وتعدى على فتاة بالضرب أمام المارة في وسط البلد

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 12:20 م

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو عبر "فيس بوك" بتعرض فتاة للتحرش والتعدي عليها بالضرب من قبل شخص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة (والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).

بتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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