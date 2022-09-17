الناتو يتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا مهما طال الأمر

صرح مسئولون غربيون، بأن المساعدات العسكرية الغربية أحدثت فرقا حاسما في موقف أوكرانيا، وأنهم سيدعمون كييف مهما طال الأمر، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإستونية تالين.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور إن "الذخيرة والمعدات وعمليات التدريب التي يقدمها الحلفاء والدول الأخرى تحدث فرقا حقيقيا في ساحة المعركة"، في إشارة إلى النجاحات الأوكرانية الأخيرة في صد تقدم القوات الروسية.

وفي حديثه للمشاركين بالاجتماع في تالين، قال باور إن "نجاح أوكرانيا على أرض المعركة وعلى الإنترنت، غير الحرب الحديثة بشكل جذري"، مشيرا إلى التعاون العسكري والمدني.

وتابع بالقول: إن "الأوكرانيين كانوا مبدعين للغاية في استخدام نظم الأسلحة التي حصلوا عليها، لقد استخدموها في بعض الأحيان بطريقة لا نقوم بها عادة في الواقع".

وعقد اجتماع اللجنة العسكرية للناتو في الوقت الذي تستعيد فيه أوكرانيا أراضيها عبر الهجوم المضاد الذي يشنه جيشها في شرق البلاد، مما أدى إلى صد تقدم القوات الروسية.

وذكرت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، في وقت سابق من اليوم السبت، أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا كانت حاسمة في قتالها ضد الغزو الروسي، ويجب ألا تتداعى الإرادة السياسية لمواصلة إرسالها.

وقالت كالاس في كلمتها خلال الاجتماع "الهجوم المضاد الجاري يثبت أن المساعدات العسكرية تأخذ أوكرانيا أقرب إلى النصر والسلام. يجب أن ينصب تركيزنا أكثر على زيادة مساعداتنا وشحنات الأسلحة لصد الاعتداء الروسي في أقرب وقت ممكن".

وقالت كالاس "الهزيمة العملياتية التي لحقت بروسيا مؤخرا في (خاركيف) علامة على قوة ودهاء الأوكرانيين، ويظهر فعالية المساعدات والمشورة الغربية".

واستطردت رئيسة الوزراء أن إستونيا ساهمت بما يصل إلى 8ر0 % من انتاجها الاقتصادي لدعم أوكرانيا، وسوف تحافظ على ذلك "مهما استغرق الأمر من وقت ".

ودعا رئيس هيئة الأركان الإستوني مارتن هيريم، زملاءه من دول الناتو الـ29 الآخرين إلى مواصلة مساعدة أوكرانيا.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية التابعة للناتو مؤلفة من رؤساء هيئة أركان دول الناتو الثلاثين. وتقدم المشورة لمجلس شمال الأطلسي وهو أعلى كيان سياسي بالناتو، بشأن المسائل العسكرية.

أحد الأمور التي يركز عليها المؤتمر الذي يستمر يومين في تالين هو تنفيذ قرارات قمة الناتو في مدريد.

وسوف يشارك قادة دفاع فنلندا والسويد في المؤتمر للمرة الأولى حيث تم دعوتهم للحضور كضيوف.

وتقدمت الدولتان العضوتان بالاتحاد الأوروبي بطلب للانضمام للناتو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.