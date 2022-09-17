تكريم رئيس النواب ووزير العدل في حفل تخريج الدفعة 69 لحقوق عين شمس

احتفلت كلية حقوق عين شمس بتخرج الدفعة 69، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور محمد صافي عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة، وجمع كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والموظفون.



وتم خلال الاحتفال، تكريم بعض رجال الدولة من خريجي الكلية، وهم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية.



كما حضر الحفل المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، ولفيف من السادة المستشارين.



واختتم حفل الاحتفاء، بتخريج الدفعة 69 بعرض رائع لفريق كورال الكلية، وفقرة فنية أحياها الفنان الصاعد خريج الكلية أدهم عاصم، وقدم الحفل بلغة عربية مبهجة ورصينة المدرس المساعد هدير غطاس، والمعيد حازم خضيري.





