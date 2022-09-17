مباحث كوم أمبو تسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية بعد إصابة شخص

تمكنت قوة من مباحث كوم أمبو، مساء اليوم، من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتين بمنطقة البيارة.

وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة البيارة استخدم فية الأسلحة النارية.

وانتقلت قوة من مباحث كوم أمبو، برئاسة الرائد محمود عبد المعز، والنقباء أحمد حسين ومحمد حسن، وحمد عماد، لمكان المشاجرة، ونجحت القوة في السيطرة على المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب احتكاك الشباب استخدم فيها السلاح الناري، وهو ما أسفر عن إصابة أحد طرفي المشاجرة بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى.