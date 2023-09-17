لندن: روسيا عززت مؤخرا دفاعاتها حول توكماك بجنوب أوكرانيا بسبب قلقها المتزايد

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه في الأيام الأخيرة، قامت القوات الروسية على الأرجح بتعزيز دفاعاتها حول بلدة توكماك في جنوب أوكرانيا، والتي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا خلف خط المواجهة الحالي.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه من المرجح أن روسيا تنشر حاليا نقاط تفتيش إضافية، ودفاعات "قنفذية" مضادة للدبابات، وأنها تحفر خنادق جديدة في المنطقة التي تسيطر عليها قوات "جيش الأسلحة المشتركة الثامن والخمسين".

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن بلدة توكماك تستعد حاليا لكي تصير العمود الفقري لخط الدفاع الرئيسي الثاني لروسيا.

وبحسب التقييم، فإنه من المرجح أن يشير تحسين دفاعات البلدة، إلى قلق روسيا المتزايد بشأن حدوث اختراقات تكتيكية من جانب أوكرانيا للخط الدفاعي الرئيسي الأول في الشمال.