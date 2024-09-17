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دعا وزير التعليم اللبناني عباس الحلبي إلى إغلاق كل المدارس العامة والخاصة وكذلك الجامعات غدا الأربعاء، في إدانة للهجوم الذي تم من خلال تفجير أجهزة الاتصالات "البيجر" والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 2800 آخرين في مختلف أنحاء لبنان.

وقال الحلبي إن المدارس والجامعات في لبنان ستغلق أبوابها "استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين اللبنانيين".

ولقي 14 أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، والتي استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن معظم الضحايا أصيبوا بجروح في اليد، كما أصيب بعضهم في الوجه والبطن والعين.