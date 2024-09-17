قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يعجز عن التعبير عن حجم ما حدث، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة اتصالات "بيجر" المحملة، التي أدت على مقتل 9 وإصابة 2750 آخرين.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن ميقاتي قوله: "لا نراهن على أخلاق العدو".

وقال وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي، إن غالبية الإصابات المسجلة حتى الآن في الوجه أو اليد، مشيرا إلى أن المستشفيات في الجنوب تجاوزت قدرتها الاستيعابية ونعمل على نقل الجرحى خارج المحافظة، وموجها النداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول في حزب الله قوله إن عدد المصابين يرتفع بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن إحصاؤهم، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها فورا قبل انفجارها.

وأكد عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار مقتل نجله في تفجير أجهزة الاتصال، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن حارسين شخصيين للسفير الإيراني في بيروت أُصيبا في انفجار أجهزة اتصال.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسئول إيراني قوله إن حالة السفير الإيراني في بيروت جيدة ولم يصب أي عضو بالفريق الدبلوماسي.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين أمريكيين تأكيدهم أنه من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل الأحد والاثنين بشأن التوترات في لبنان.