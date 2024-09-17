جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد في رفح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد الإسلامي في رفح، زاعمًا أنه «أدار القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الاغتيال تم بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية».

وأشار إلى «القضاء على قائد الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد أحمد عايش سلامة الحشاش، داخل المنطقة الإنسانية في خانيونس».

وادعى أن «الحشاش كان خبيرًا مهمًا في المجال الصاروخي، وشغل خلال الحرب منصب قائد القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية من داخل المنطقة الإنسانية الذي عمل داخلها».

وزعم «اتخاذ خطوات عديدة قبل الغارة من شأنها تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما فيها استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الإضافية».