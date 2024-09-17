أنباء عن انفجار سيارة قرب نفق في دمشق بسبب جهاز اتصالات لحزب الله

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من المواطنين بسبب انفجار سيارة قرب نفق المواساة في العاصمة دمشق.

وأشارت أيضا إلى أن الانفجار نجم عن انفجار جهاز اتصال يحمله أحد من عناصر حزب الله اللبناني، دون ورود تأكيدات أو معلومات أخرى، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت مصادر حكومية لبنانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي طلب من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة جلسة حكومية، واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات بعد انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي حامليها من عناصر حزب الله.