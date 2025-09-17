حماس: مجزرة الاحتلال بالقرب من مستشفى الشفاء رسالة تحدٍ سافرة وازدراء صارخ للمجتمع الدولي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم مساء اليوم، بقصفه مواطنين أبرياء بالقرب من مستشفى الشفاء أثناء نزوحهم القسري من مدينة غزة، والتي أدّت إلى ارتقاء ما لا يقل عن 15 شهيدًا، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف بشاعة هذا الكيان الذي يطارد المدنيين حتى في لحظات نزوحهم، استمرارًا لنهج الإبادة الجماعية الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب العامين، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء: «تأتي هذه المجزرة، وغيرها من الجرائم والمجازر اليومية التي تطال مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أقل من 24 ساعة من صدور تقرير أممي جديد وثّق ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وهي بذلك تمثل رسالة تحدٍّ سافرة وازدراءً صارخًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا خطيرًا بالقوانين والمواثيق الدولية».

وطالبت الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والمجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته كافة، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، ولجم مجرم الحرب نتنياهو عن مواصلة عدوانه وإرهابه بحق شعب فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقبل قليل، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة بحق المواطنين في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أثناء نزوحهم نحو الجنوب، ما أسفر حتى الآن عن 13 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد مروعة لجثامين عدد كبير من الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، بعضهم مقطعة وأخرى متفحمة، حيث يحاول المواطنون نقلهم على المستشفى، وسط حالة من الصدمة والهلع.

كما استشهد مواطنان وجرح 8 آخرون، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى السرايا الميداني، بوصول 3 شهداء، و11 إصابة، جراء استهداف الاحتلال منطقة شارع الصحابة في غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن عدد الشهداء الإجمالي منذ فجر اليوم ارتفع إلى 74، نتيجة تواصل مجازر الاحتلال.