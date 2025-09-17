الداخلية تكشف ملابسات فيديو ظهور شاب تحت تأثير المخدرات في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة في الجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، وبسؤال والده سائق قرر بأن مقطع الفيديو المشار إليه لنجله وتم تصويره منذ عدة أسابيع ، مضيفًا أن نجله من متعاطى المواد المخدرة ، ويخضع الآن للعلاج بإحدى مستشفيات العلاج النفسى والإدمان، وأكدت التحريات ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.