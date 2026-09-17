جمهورية التشيك: توقف عمل مفاعل بمحطة نووية بعد حدوث عطل

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قالت شركة "سي اي زد" المشغلة لمحطة تيملين التشيكية للطاقة النووية المثيرة للجدل إنها أغلقت وحدة مفاعل في المحطة بشكل غير متوقع اليوم الأربعاء بعد حدوث عطل.

وأوضحت الشركة إنه تم فصل الوحدة الثانية للمفاعل عن الشبكة بعد اكتشاف خلل في نظام التحكم بالجزء غير النووي من المنشأة.

وقال المتحدث باسم المحطة ماريك سفيتاك: "قام الفنيون بفحص النظام ثم استبدلوا البطاقة الإلكترونية المتضررة في خزانة التحكم". وأضاف أن المزيد من الفحوصات لا تزال جارية. ومن المتوقع استئناف تشغيل المفاعل غدا الخميس.

ولم تتأثر الوحدة الأولى بالمفاعل واستمرت في العمل بكامل طاقتها.

وقد تم إعادة تشغيل الوحدة الثانية للمفاعل في أبريل/نيسان بعد إجراء صيانة سنوية استمرت قرابة شهرين، وتم خلالها استبدال بعض عناصر الوقود.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم تشغيل الوحدة لمدة 16 شهرا حتى الإصلاح التالي - وهو تمديد لمدة ستة أشهر مقارنة بالفاصل الزمني القياسي السابق.

وتقع محطة تيملين للطاقة النووية، التي تحتوي على مفاعلين يعملان بالماء المضغوط في جنوب جمهورية التشيك.

ويعتبر معارضو الطاقة النووية أن المحطة معرضة للأعطال بسبب دمجها بين تكنولوجيا المفاعلات الروسية وأنظمة التحكم الأمريكية.