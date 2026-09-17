أمازون ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي العمليات في أمريكا إلى 20 دولارا للساعة

أعلنت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، أنها سترفع الحد الأدنى لأجور موظفي العمليات الأساسية بدوام كامل في الولايات المتحدة إلى 20 دولارا في الساعة، وذلك قبل موسم التسوق الرئيسي خلال العطلات.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن الزيادة، التي تبلغ دولارا واحدا في الساعة وتشمل جميع العاملين من هذا النوع، الذين يؤدون مهام مثل تغليف الطلبات وشحنها، سترفع متوسط أجور هؤلاء العاملين إلى نحو 24 دولارا في الساعة.

وأضافت شركة التجزئة أن متوسط إجمالي التعويضات سيتجاوز 32 دولارا في الساعة، بما في ذلك قيمة حزمة المزايا التي يحصل عليها العاملون.

وأوضحت "أمازون" أن زيادة الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وقالت الشركة أيضا، اليوم الأربعاء، إن الموظفين سيحصلون على مزايا جديدة، من بينها خصم بنسبة 10% على بعض منتجات البقالة الطازجة والسلع الأساسية اليومية على موقعي "أمازون دوت كوم" و"هول فودز ماركت" الإلكترونيين، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% في متاجر "هول فودز" الأمريكية الفعلية.

وأضافت أمازون أنه يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصومات الحالية المخصصة لأعضاء "برايم".

وأوضحت أمازون أن الخصم سيكون متاحا لجميع موظفي "أمازون" في الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.