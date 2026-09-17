صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في بيان مساء اليوم الخميس، بأن الجامعة حققت إنجازا علميا جديدا بظهورها في أربعة تخصصات ضمن تصنيف شنجهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، مع تحقيق مراكز متقدمة عالميا وريادة على مستوى الجامعات المصرية في عدد من المجالات العلمية.

وشملت تخصصات الجامعة "علوم وهندسة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الميكانيكية، والصيدلة والعلوم الصيدلية"؛ حيث جاءت جامعة المنيا في المركز الأول مصريا في علوم وهندسة الطاقة ضمن الفئة 201–300 عالميا، وفي المركز الثاني مصريا في الذكاء الاصطناعي، ضمن الفئة 301–400 عالميا، بينما حققت المركز الثالث مصريا في الصيدلة والعلوم الصيدلية والدوائية، ضمن الفئة 301–400 عالميا.

كما حققت المركز الأول مصريا في الهندسة الميكانيكية، ضمن الفئة 301–400 عالميا، في ظهور جديد للجامعة بهذا التخصص ضمن التصنيف.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أن تحقيق مراكز متقدمة في أربعة تخصصات، من بينها تصدر الجامعة مصريا في علوم وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية، يمثل ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين وما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متميزة.

وأوضح أن جامعة المنيا تواصل دعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، وتوجيه الأبحاث نحو المجالات ذات الأولوية، مؤكدا أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الإنتاج البحثي عالي التأثير، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز حضورها في المزيد من التخصصات بالتصنيفات العالمية.

وأضاف فرحات أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز قدرتها التنافسية دوليا، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر 2030.

ويعد "Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)" من أبرز التصنيفات الدولية المتخصصة في تقييم أداء الجامعات على مستوى التخصصات الأكاديمية، اعتمادا على مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإنتاج البحثي وجودة وتأثير البحوث والتعاون العلمي الدولي وغيرها من مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل جامعة المنيا في التصنيفات الدولية، ويؤكد تنوع مجالات التميز الأكاديمي والبحثي بها، ودورها المتنامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.