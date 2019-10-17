المقاولون: اجتماع طارئ لدراسة موقفنا من مواجهة الزمالك

قال محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن خوض الفريق لمباراة الزمالك مازال محل دراسة.

وأوضح رئيس المقاولون في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة أون سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أنه تم الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة موقف الفريق من المباراة، ورد الفعل المناسب.

وكان مقررًا أن يلتقي المقاولون أمام أسوان في الجولة الرابعة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لدواعي أمنية، وخوض المقاولون لمباراة الجولة المقبلة أمام الزمالك بدلاً من أسوان.

وتساءل صلاح: "لماذا العشوائية، وهل لأننا فريق محترم اتحاد الكرة ييجي علينا؟"

ونفى رئيس المقاولون الانسحاب من الدوري: "انسحابنا من البطولة غير وارد، ولكن المباراة مازالت محل دراسة".

وأكمل: "لم نتلق أي اتصالات من اتحاد الكرة بعد تحفظنا على قرار لعب مباراة الزمالك بدلا من أسوان".

وطالب محسن صلاح بأن يسير الدوري في مساره المعلن مسبقا.

ويحتل المقاولون المركز الثالث في جدول الدوري بنفس رصيد بيراميدز الثاني والزمالك الرابع بـ7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.