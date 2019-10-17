الزراعة: نستهدف زراعة 3500 فدان من البنجر بمشروع «غرب المنيا»

واصلت وزارة الزراعة، تجهيز الأرض بمشروع غرب غرب المنيا، والانتهاء من زراعة ما يقرب من 45% من المستهدف زراعته من محصول البنجر، وتوفير تقاوي القمح لبدء الزراعة في المشروع.

وقال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، إنه يتم حاليا مواصلة زراعة محصول بنجر السكر بمشروع المنيا، وذلك للوصول إلى المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه سيتم التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة من المحصول هذا الموسم الجديد.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الأرض وتوفير تقاوى القمح، لمساحات مستهدفة تبلغ 1000 فدان قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع، مؤكدا أنه سيتم بدء زراعة محصول القمح الشتوى بمشروع غرب غرب المنيا خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح قابلة للزيادة.