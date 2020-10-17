راموس يغادر مباراة قادش مصابا قبل أسبوع من الكلاسيكو

تعرض سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إلى إصابة خلال مباراة فريقه أمام قادش، والتي تقام حاليًا على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

إصابة المدافع الإسباني اضطرت المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، إلى تبديله بين الشوطين ليحل البرازيلي إيدير ميليتاو الذي يغيب منذ فترة عن الملاعب بديلًا له.

ووفقا لبرنامج «التشيرينجيتو» الإسباني فإن إصابة راموس عبارة عن كدمة على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أن الإصابة لا تبدو خطيرة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة شختار دونستك الأكراني الأربعاء المقبل، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على برشلونة السبت المقبل في مباراة الكلاسيكو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتأخر في النتيجة بهدف دون رد أمام قادش، بعد هدف أحرزه أنتونو لوزانو في الدقيقة 16 من عمر المباراة.