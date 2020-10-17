الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بفوز صعب على العين

استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بالفوز على العين 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة والتي شهدت فوز الشباب على أبها 1 / صفر وتعادل التعاون مع الفيصلي 1/1 وفوز الوحدة على القادسية 2 / 1.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي البليهي الذي سجله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل العين، الصاعد حديثا، بلا نقاط.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع العين لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 11 مرر محمد كنو كرة بينية إلى عمر خريبين في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء العين ليسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد الشمري.

بعدها بدقيقة ألغى الحكم هدفا للهلال عندما لعبت الكرة لخريبين لينفرد بالحارس من منتصف الملعب ثم راوغه قبل أن يسدد الكرة غلى داخل المرمى إلا أن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

وكاد العين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 عندما تمكن بيتر نوارا من قطع الكرة من علي البليهي لينطلق بها حتى دخل منطقة جزاء الهلال وأصبح في مواجهة الحارس عبد الله المعيوف لكن مدافعي الهلال عادوا وتصدوا لتسديدة بيتر لترتد الكرة إلى تيناجاني موتاري الذي سدد الكرة لكن المعيوف تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 29 سجل الهلال هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء العين ليسددها عمر خريبين لحظة قفز الحائط البشري من تحت أقدامهم لتعانق الكرة الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة للعين بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثبتت ارتكاب أمير كردي لاعب الهلال خطأ على أحد لاعبي العين المتواجدين في الحائط البشري.

وبمرور الوقت دخل فريق العين أجواء المباراة الهدومية وبادل فريق الهلال للهجمات ولكن كلهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 42 والتي كادت أن تشهد تسجيل العين لهدف التقدم عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الهلال ارتقى إليها سيف حسين وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من هذا اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 سجل الهلال هدف التقدم عندما لعب سيبستيان جيوفينيكو الكرة إلى داخل منطقة جزاء العين من ركلة حرة من الناحية اليمنى قابلها علي البليهي بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض فريق الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل تراجع العين لوسط ملعبه بدون أي مبرر.

وفي الدقيقة 58 سدد عمر خريبين، لاعب الهلال، كرة قوية تصدى لها محمد الشمري، حارس العين.

ورغم سيطرة الهلال إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 64 والتي شهدت فرصة خطيرة للهلال عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء العين ارتقى إليها محمد كنو وقابلها بضربة رأس لكن الشمري تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 68 سدد تينجاني موتاري، لاعب العين، كرة قوية من خارج منطقة جزاء الهلال لكنها علت العارضة.

وكاد الهلال أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر قابلها بافيتيمبي جوميز بتسديدة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشمري.

وأهدر جوميز فرصة تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 78 عندما مرر محمد البريك كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصل إلى جوميز الذي قابلها بتسديدة قوية لكن الشمري تصدى لها.

وفي العشر دقائق الأخيرة من اللقاء تخلى العين عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى الهلال الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد تلك الفترة أي هجمات خطيرة على المرميين حيث مر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال على العين 1 / صفر.

وفي المباراة الثانية، فاز الشباب على أبها 1 / صفر.

ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماخيتي ديوب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

وحصد الشباب أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق أبها بلا رصيد.

وفي المباراة الثالثة، تعادل التعاون مع ضيفه الفيصلي 1/1.

وتقدم التعاون بهدف سجله إياجو دوس سانتوس في الدقيقة الثانية، وتعادل إيجور روسي للفيصلي في الدقيقة 80.

وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.

وفي المباراة الرابعة، قلب الوحدة تأخره أمام القادسية إلى فوز 2 / 1.

وتقدم القادسية بهدف حسن محمد العمري في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وتعادل الوحدة في الدقيقة 86 عن طريق ديميتري بيترانوس في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ثم سجل أحمد جابر هدف الفوز للوحدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد الوحدة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل القادسية بلا نقاط.