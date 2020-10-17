الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي

دعت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم السبت أتباعها إلى "الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".

وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي :"نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال”.

وكان متظاهرون عراقيون أضرموا النار في وقت سابق اليوم في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بوسط بغداد، احتجاجا على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، وصفت بأنها "مسيئة للحشد الشعبي".

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجاميع كبيرة من أنصار الحشد الشعبي العراقي، اقتحمت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، وأضرمت النيران في أجزاء من المبنى المحاط بقوات من الأمن الكردي ، وشوهدت ألسنة النيران وسحب الدخان تتصاعد من البناية المحاطة بالمتظاهرين الغاضبين .

وتظاهر عدد من الأشخاص صباح اليوم أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأقدموا على اقتحامه رغم وجود قوات مكافحة الشغب.

ورفع المتظاهرون صوراً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في ضربة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في كانون ثان/ يناير الماضي.

وكان زيباري طالب، في تصريحات متلفزة، بحل الحشد الشعبي.